Sebrae abre inscrições para o 2º Festival Gastronômico Sabores do Ceará

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abre nesta sexta-feira (9) inscrições para o 2º Festival Gastronômico Sabores do Ceará. Restaurantes e demais estabelecimentos de alimentação fora do lar de Fortaleza podem se candidatar para o evento até 20 de julho.

A iniciativa tem como objetivo promover e incentivar a vendas do setor, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Além da divulgação, os selecionados também passarão por consultoria e capacitação.

A analista do Sebrae Eveline Tabosa lembra que a primeira edição do festival foi realizada no ano passado em meio às medidas de restrição mais duras. Apesar do formato virtual, com os pratos sendo entregues por delivery, ela pontua que o evento foi um sucesso.

"Foi uma forma da gente ajudar o setor. Foi maravilhoso o resultado, não só em termos de vendas, mas para a promoção das empresas. Muitas pessoas nem conheciam os restaurantes que estavam participando. Isso estimulou o desejo de conhecer in loco quando fosse possível", ressalta.

Com a permissão para funcionamento mediante o cumprimento dos protocolos, o festival será realizado este ano de forma híbrida, de 26 de agosto a 7 de setembro.

Para incentivar a adesão, Tabosa revela que o Sebrae está em negociação com as plataformas de delivery para conseguir descontos. No entanto, a possibilidade ainda não é garantida.

Eveline Tabosa Analista do Sebrae "Além disso, cada estabelecimento pode utilizar suas técnicas de desconto, seja para o prato-chefe ou os demais do cardápio. Os restaurantes podem ficar à vontade pra dar desconto e incentivar as vendas"

Inscrições

Os estabelecimentos interessados podem se inscrever para o festival entre esta sexta (9) e o dia 20 de julho através do site. Ao todo serão disponibilizadas 70 vagas.

Os critérios para participar:

Ser do setor de alimentação fora do lar

Estar cadastrado como Microempreendedor Individual (MEI), Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Manter atividade em Fortaleza

Trabalhar com delivery

"Tão logo encerrarmos as inscrições, os participantes receberão treinamento de como pode fazer fotos profissionais dos pratos, o melhor ângulo, etc. Também vamos resgatar as boas práticas de higiene e proteção contra a Covid-19. Durante o festival, ainda teremos webinares com a parte da gestão empreendedora, de como montar ou aprimorar o negócio", detalha a analista do Sebrae.