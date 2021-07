Governo do Estado lança programa para financiar projetos de jovens da região rural

O governador Camilo Santana assinou, nesta terça-feira (27), edital do programa São José Jovem, que tem como objetivo a capacitação e o financiamento de projetos desenvolvidos por jovens da área rural do Estado.

O governo realizará investimento de R$ 1,5 bilhão para o financiamento do programa, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). Inicialmente, 150 pessoas serão selecionadas para receber capacitação, sendo que os 100 melhores projetos receberão financiamento de até R$ 15 mil.

A iniciativa faz parte do projeto São José IV, que atua no desenvolvimento da área rural do Estado. Os recursos financeiros são oriundos do Tesouro Estadual e do acordo firmado entre o Governo do Ceará e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

Quem pode participar

Para participar do projeto, é necessário atender às seguintes condições:

Ter idade entre 18 e 29 anos

Estudar ou ter estudado em escola pública

Ser da região rural

Ter uma ideia de projeto inovador

Ter vontade de conquistar autonomia econômica e social

Os selecionados para participar do programa receberão financiamento com recursos não reembolsáveis. Os recursos devem ser utilizados para melhoria da qualidade da produção, produto ou serviço; aquisição de equipamentos e tecnologias para melhoria e racionalização do uso da energia; e adequações nas unidades simplificadas de beneficiamento, processamento e/ou estocagem.

O projeto também contempla o desenvolvimento, aquisição ou assinatura de componentes tecnológicos; a implantação de práticas e melhoria do solo, introdução de tecnologias e práticas para o aumento da resiliência climática; contratação de serviços de certificação da produção, rastreabilidade, garantias de qualidade; e aquisição de equipamentos e acessórios para atividade produtiva.

Só será aceita uma proposta por candidato e ideias que não se adequem às condições ou prazos não serão consideradas.

Como participar

Quem tiver interesse em participar do programa deve gravar um vídeo de no máximo três minutos apresentando a ideia do projeto. A gravação deve ser feita com o celular na posição horizontal e o candidato deve começar se apresentando com nome e cidade.

As inscrições estarão abertas no site da SDA (www.sda.ce.gov.br) a partir do dia 27 de agosto. Bastará clicar no banner do projeto São José IV e em seguida no edital Juventudes Rurais.

O edital do programa já está disponível. Confira o calendário previsto:

Apresentação e divulgação do edital: de 27/7 a 26/8

Inscrições: 27/8 a 13/9

Divulgação de inscritos: 15/9

Divulgação de resultados: 8/11

Mais informações podem ser obtidas no telefone (85) 3433 7490, no WhatsApp (85) 99119-4148 ou no e-mail edital032021.psj@das.ce.gov.br.

