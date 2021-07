Femicro promove evento de estímulo e crescimento de micro e pequenas empresas cearenses

A Federação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (Femicro) deu início nesta quarta-feira (21) ao 13ª Encontro Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (Festmicro).

O objetivo do evento virtual, que traz palestras, casos de sucesso e apresentação de políticas públicas de incentivo, é estimular o crescimento e desenvolvimento das micro e pequenas empresas do Estado.

Os interessados ainda podem se inscrever para participar do festival, que vai até a próxima sexta-feira (23). As inscrições são gratuitas por meio do site www.festmicroceara.com.br.

A organização prevê a participação diária de 3 mil pessoas no ciclo de palestras.

Primeiro dia de encontro

O primeiro dia do evento teve o tema “A arte cearense de fazer negócios” e participação de mais de dois mil participantes.

As boas-vindas foram dadas pela presidente da Femicro, Dalvani Mota, que foi seguida por Bruna Delfino Cabral, Assistente Técnica da Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e Alci Porto, Diretor Técnico do Sebrae-CE.

À tarde, o presidente da Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Comicro), José Tarcísio da Silva, falou com participantes, que acompanharam ainda a palestra de Rodrigo Bourbon, Superintendente Estadual do Banco do Nordeste no Ceará.

"A Festmicro chega a sua 13ª edição renovada, totalmente online, mas segue vocacionada a ajudar o micro e pequeno empreendedor cearense. Serão 12 palestras ao longo de três dias, explorando temas pertinentes aos empresários, como técnicas de mercado, ferramentas, estratégia de vendas e casos de sucesso, além de descomplicar políticas públicas e de incentivo, tudo isso de forma gratuita", destaca Dalvani.

O evento é uma realização da Femicro com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), além de parcerias com o Governo do Estado do Ceará, Banco do Nordeste, Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), Serviço Social da Indústria do Ceará (Sesi Ceará), Associação dos Micro e Pequenos Empresários de Fortaleza (Ampefort), Federação das Associações do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária do Ceará (FACIC) e Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Comicro).

Serviço:

XIII Encontro Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (FestMicro 2021)

Data: 21 a 23 de julho

Inscrições: www.festmicroceara.com.br

Investimento: Gratuito

Informações: (85) 3104-4522 (Fixo) / (85) 9.8567-7448 / (85) 9.9920-8707

