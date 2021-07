Fortaleza Capacita oferta cursos online para empreendedores em julho

O Programa Fortaleza Capacita está com cerca de 900 vagas abertas para cursos online voltados a empreendedores locais durante o mês de julho. O projeto é uma parceria a Prefeitura de Fortaleza e o Sebrae.

Os cursos ofertados têm carga horária de 12h/a e são de diversas áreas, como marketing, finanças, planejamento, vendas, negociação, atendimento, artesanato e moda. Os empreendedores que participarem das aulas têm direito a certificado.

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa ou pelos canais de comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE): telefone 0800 081 4141, WhatsApp (85) 9 8439-4982 (não recebe ligações) ou e-mail: fortalezacapacita@sde.fortaleza.ce.gov.br

Programação

As aulas vão até dia 30 de julho e os horários variam, podendo ser de manhã (8h30 às 11h30), à tarde (de 13h30 às 16h30) e à noite (18h30 às 21h20). A programação completa pode ser conferida no site do Fortaleza Capacita.

Os empreendedores vão aprender sobre planejamento de marketing, investimentos, acelerador de vendas, ferramentas do Google, definição de pró-labore, cálculos para formação de preço, entre outros.

O programa Fortaleza Capacita realiza ações para qualificar gratuitamente empreendedores da Capital por meio de cursos e consultorias.

