Tenda montada para receber Bolsonaro em aeroporto de Maringá desaba pouco antes de presidente chegar

Uma estrutura de tenda montada no Aeroporto Regional Silvio Name, em Maringá (PR), para inauguração de obras de ampliação, desabou cerca de duas horas antes de receber o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta sexta-feira (1º).

O caso surpreendeu porque a previsão do tempo na cidade era de sol com poucas nuvens e ventos a, no máximo, 27 quilômetros por hora (km/h), segundo o Correio Braziliense. Porém, duas horas antes do evento com o presidente, previsto para 15h30, o tempo “fechou” e a ventania ficou mais intensa, destruindo o local do cerimonial. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo o Correio Braziliense, as tendas eram sustentadas por barras de ferro e foram montadas pela manhã, em torno de 10 horas. Os ventos que derrubaram a estrutura teriam ultrapassado 50 km/h.

Legenda: Tenda teria sido derrubada por ventania de mais de 50 km/h. Foto: Reprodução

Mesmo assim, de acordo com informações do G1, Bolsonaro compareceu ao aeroporto de Maringá para inaugurar as obras de ampliação. No desembarque, o presidente estava sem máscara de proteção contra a Covid-19 e permaneceu assim ao cumprimentar autoridades.

Repercussão

Nas redes sociais, internautas repercutiram o que aconteceu escrevendo frases como “A natureza deu o troco”, “Bolsonaro chegou em Maringá e o tempo fechou. Deus e seus sinais” e “Gratidão ao vento que estragou o evento”.