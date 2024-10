Servidora de creche usa dados de pais de alunos para empréstimo e gasta R$ 100 mil em apostas online

Uma servidora contratada do município de Presidente Kennedy (TO) foi presa suspeita de furtar dados pais de alunos da creche onde trabalhava para abrir contas virtuais e solicitar empréstimos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, o prejuízo as vítimas é orçado em mais de R$ 100 mil. A mulher de 26 anos ainda confessou que usava o dinheiro em jogos online.

A mulher de 26 anos foi detida durante a operação "Apate", por meio da 46ª Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, com apoio da 5ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC - Guaraí). Ela é investigada pela prática de mais de 20 crimes de estelionato.

Veja também País Bets sem autorização começam a sair do ar nesta sexta-feira (11), diz Governo País Moraes confirma julgamento de ex-policiais acusados de matar Marielle Franco

A operação tinha por objetivo dar cumprimento a mandado de prisão preventiva da investigada. Além dos pais dos alunos, colegas de trabalho da mulher também teriam sido vítimas de estelionato.

Comandada pelo delegado Andreson Alves, a investigação em torno do caso começou há dois meses quando a primeira vítima procurou a delegacia e relatou que estava recebendo cobranças de uma instituição financeira por causa de um empréstimo de R$ 15 mil que ela não reconhecia.

Mulher pedia documentos e até selfies de pais

Segundo o delegado, para realizar o golpe, a servidora pedia documentos e até fotos dos pais dos alunos para usar em aplicativos de bancos.

A mulher de 26 anos era servidora pública contratada e estava lotada em uma unidade escolar do município de Presidente Kennedy onde, após dizer para os pais dos alunos que eles precisavam atualizar os cadastros dos filhos, solicitava selfies e documentos pessoais das vítimas que repassavam por acreditar ser verdade, já que a autora era servidora do município Andreson Alves Delegado

Com os documentos e as selfies, a investigada abria contas digitais e realizava empréstimos em nome das vítimas, totalizando um prejuízo de mais de R$ 100 mil. “A investigação revelou ainda que a autora, por vezes, ia até a casa das vítimas para tirar as selfies usando para isso o celular da própria instituição para dar veracidade ao ato e enganar as vítimas", pontuou a autoridade policial.

Mulher confessou ter perdido casa e carro em site de apostas

Durante interrogatório, a suspeita confessou que fazia os empréstimos para jogar online em jogos de cassino e de roleta russa, e que já havia perdido nos jogos, o carro e a casa.

A mulher foi recolhida à Unidade Penal Feminina e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.