Programação da Virada Cultural: veja horários dos shows que acontecem neste final de semana

A Virada Cultural volta a ocorrer nas ruas da cidade de São Paulo neste sábado (28) e domingo (29) depois de dois anos de interrupção por conta da pandemia. Espalhado por oito regiões da cidade - Butantã (zona oeste), Freguesia do Ó (zona norte), Parada Inglesa (zona norte), Campo Limpo (zona sul), M’Boi Mirim (zona sul), São Miguel Paulista (zona leste), Itaquera (zona leste) e o Vale do Anhangabaú -, evento terá cerca de 300 atrações, entre shows, peças de teatro, espetáculos de dança e manifestações populares.



Com apresentações de nomes como Ludmilla, Diogo Nogueira, Planet Hemp, Arnaldo Antunes e Sidney Magal, a Virada deve receber, segundo expectativas da Secretaria Municipal de Cultura, organizadora do evento, um público circulante de 2 milhões de pessoas.

Neste ano, não haverá o "palco principal" que, de certa forma, concentrava as atrações que atraíam um público maior - isso, de certa forma, também hierarquizava os shows. Também foram abolidos os espaços temáticos, como "brega" ou "cabaré", presentes em edições anteriores do evento.

Sendo assim, na distribuição das atrações, o palco na região central, no Vale do Anhangabaú, receberá nomes como Vitor Kley, Margareth Menezes, Luísa Sonza e Planet Hemp. Os rappers Criolo e Filipe Ret terão espaço na zona norte, no bairro da Parada Inglesa. Na zona leste, em Itaquera, se apresentarão Gloria Groove, Rael, Djonga e Ferrugem.

A abertura do evento ocorrerá às 17h no palco da Freguesia do Ó, com apresentação do maestro João Carlos Martins com a bateria da escola de samba Vai-Vai, segundo informações da CNN.

Veja a programação:

Palco Itaquera

Sábado (28)

18h às 22h | Quebrada Viva (intervenção visual)

17h | Lauana Prado (60 min)

19h | Rael (60 min)

21h | Glória Groove (60 min)



Domingo (29)

13h | Pocah (60 min)

15h | Ferrugem (60 min)

17h | Djonga (60 min)



Palco Ribeirão

Sábado (28)

16h | Arlindinho (60 min)

18h | DBS Gordão Chefe convida Sombra SNJ e Mano Fler (60 min)

20h | Red Lion e Emcee Lê (60 min)

Domingo (29)

09h às 12h | Duo Dois Girassóis

12h | Show de Variedades da Mesma Coisa com Palhaça Rubra Rosa (60 min)

14h | Kaê Guajajara (60 min)

16h | Drik Barbosa (60 min)



São Miguel Paulista – Av. Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, s/n (entre Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru)

Palco São Miguel Paulista

Sábado (28)

17h | Mato Seco (60 min)

19h | Divas do Reggae (60 min)

21h | Tribo de Jah (60 min)

Domingo (29)

13h | Batuqueiros e Sua Gente (60 min)

15h | MC Hariel (60 min)

17h | Barões da Pisadinha (60 min)



Palco Itaqueruna

Sábado (28)

16h | Alma Djem convida Filosofia Reggae (60 min)

18h | Fresh! Dance Hall (60 min)

20h | Monkey Jhayam (20 min)

20h20 | Laylah Arruda (20 min)

20h40 | Dada Yute (20 min)

Domingo (29)

09h às 12h | Trio Forró Zé Vito

12h | Tchiribim Tchiribom Cantando pelo Mundo (60 min)

14h | Maneva (60 min)

16h | Frank Aguiar (60 min)



Cidade Tiradentes – Rua Inácio Monteiro, 6900

Palco CC Cidade Tiradentes

Sábado (28)

17h | Mv Bill convida Kmila CDD (60 min)

19h | Karol Conká (60 min)

21h | Black Alien (60 min)

DJ Ladyybrownn | (intervalos)

Domingo (29)

11h00 | Maria Alcina (60 min)

13h | Samprazer (60 min)

15h às 16h | ÀTTØØOXXÁ (60 min)

17h | Tasha e Tracie (60 min)

DJ Ladyybrownn (intervalos)

Penha – Largo do Rosário, s/n



Palco Penha

Domingo (29)

11h | Chegança – Auto de Maria (180 min)

14h | Congada do Divino Espírito Santo (120 min)

16h | Congada de Santa Efigênia (120 min)

Parada Inglesa – Av. Luiz Dumont Villares, alt. 1400

Palco Parada Inglesa

Sábado (28)

17h | Samba de Dandara (60 min)

19h | Ana Cañas canta Belchior

21h | Criolo (60 min)

Domingo (29)

13h | Kevin O Chris (60 min)

15h | Grupo Clareou (60 min)

17h | Filipe Ret (60 min)

Palco Luiz Dumont Villares

Sábado (28)

16h | Jorge Aragão (60 min)

18h | Romero Ferro convida Bixarte e Doralyce (60 min)

20h às 21h | Sidney Magal (60 min)

Domingo (29)

12h | Beatles para Crianças (60 min)

14h | Neguinho da Beija Flor (60 min)

16h | Jaloo Convida Gaby Amarantos e MC Tha (60 min)



Freguesia do Ó – Av. Miguel Conejo, s/n (alt. Praça Dolmann)

Palco Freguesia do Ó

Sábado (28)

18h às 22h | Quebrada Viva (intervenção visual)

17h | Maestro João Carlos Martins e Vai-Vai (60 min)

19h | Péricles (60 min)

21h | Mariana Aydar (60 min)

Domingo (29)

13h | Rincon Sapiência (60 min)

15h | Diogo Nogueira (60 min)

17h | Ludmilla (60 min)

Palco Rio das Pedras

Sábado (28)

16h | Mario Fulô (60 min)

18h | Bando de Régia convida Anastácia (60 min)

20h | Bernadete França (60 min)

Domingo (29)

12h | Charanguinha (60 min)

14h | Galocantô (60 min)

16h | MD Chefe & Dom Laike (60 min)



Butantã – Av. Eliseu de Almeida, alt. 4156

Palco Butantã

Sábado (28)

17h | Chico César e Geraldo Azevedo (60 min)

19h | Arnaldo Antunes (60 min)

21h | Cordel do Fogo Encantado (60 min)

Domingo (29)

13h | Fresno (60 min)

15h | Céu (60 min))

17h | Pitty (60 min)

Palco Pirajussara

Sábado (28)

16h | Mombojó (60 min)

18h | Mulamba (60 min)

20h | Vandal convida Russo Passapusso (60 min)

Domingo (29)

12h | Música para Criança? – Banda Mirim (60 min)

14h | Patife Band (60 min)

16h | Far From Alaska (60 min)

Palco CC Butantã – Av. Junta Mizumoto, 13

Sábado (28)

17h | Mercenárias (60 min)

19h | Inocentes (60 min)

21h | Cólera (60 min)

Domingo (29)

11h | Mundo Livre S/A (60 min)

13h | Plutão Já Foi Planeta (60 min)

15h | Maglore (60 min)

17h | Ave Sangria (60 min)