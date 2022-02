Programa que facilita entrada de brasileiros nos EUA é lançado pelo governo; veja como se cadastrar

O "Global Entry", programa que facilita a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, foi anunciado pelo governo federal nesta segunda-feira (7). Um dos objetivos do programa é reduzir a burocracia de imigração, fazendo com que o cidadão não necessite passar por filas.

Saiba como participar do programa

- É necessário fazer a inscrição no site do programa;

- Pagar a taxa de inscrição (o valor não foi informado);

- Cumprir o processo de registro e avaliação prévia;

- Ser aprovado pela Autoridade de Aduanas dos EUA.

Para que serve o Global Entry?

Segundo informações do governo federal, o GE é um programa do governo americano que permite a liberação rápida no controle do passaporte, no momento da chegada aos EUA. Ele é administrado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras daquele país (CBP, na sigla em inglês) e dele participam, atualmente, 11 jurisdições.

"Uma vez aprovados, poderão fazer o trâmite de ingresso nos EUA em aeroportos selecionados de maneira desburocratizada, por meio de quiosques automáticos", informou o governo.

A publicação do decreto com as primeiras regras para a adesão do Brasil ao programa ocorreu em março de 2020. O documento estabelece que caberá à Polícia Federal e à Secretaria da Receita Federal encaminhar "manifestação conjunta, positiva ou negativa, sobre o preenchimento dos critérios para ingresso no programa".

Caberá à Autoridade de Proteção de Fronteiras e Alfândega dos EUA acatar, ou não, a inscrição dos brasileiros.