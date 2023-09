Passageiro de avião que caiu no Amazonas gravou vídeo momentos antes do acidente; veja

O empresário Fábio Campos Assis, um dos passageiros do avião que caiu neste sábado (16) no interior do Amazonas, comparou a aeronave a uma lata de sardinha.

Nenhum dos 14 passageiros e tripulantes sobreviveu ao acidente. O Governo do Amazonas ainda não confirmou oficialmente a identidade das vítimas, mas a lista de passageiros foi divulgada pela empresa ManausAerotaxi.

Antes da tragédia, Fábio enviou um vídeo aos amigos falando sobre a estrutura do avião. "Pensa 'numa' lata de sardinha. Nossa Senhora. Moço do céu, aqui tá parecendo um forno", disse no registro enviado pelo WhatsApp.

Fábio é dono de uma distribuidora de bebidas em Anápolis. Entre as vítimas, também estão um médico aposentado e outros três empresários de Goiás.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou que todos os passageiros praticavam pesca esportiva e viajavam ao Rio Negro. A identificação oficial das vítimas deve ser confirmada por exames.

Acidente de avião

O avião fazia um trajeto de cerca de 400 km, da capital Manaus a Barcelos. O acidente ocorreu durante o pouso, segundo informado por Wilson Lima.

A aeronave é o Embraer EMB-110 "Bandeirante", com capacidade máxima de transportar 18 passageiros. A Manaus Aerotáxi lamentou o acidente e disse que está disponível para prestar todas as informações necessária à medida que a investigação avance.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. O secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, afirmou que chovia intensamente no local no momento do acidente.

O Seripa, órgão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, deve investigar as causas do acidente.