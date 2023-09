Veja o que se sabe sobre o acidente de avião que deixou 14 mortos no interior do Amazonas

Um acidente de avião deixou 14 mortos em Barcelos, no interior do Amazonas, neste sábado (16). Ninguém a bordo da aeronave de pequeno porte sobreviveu.

O avião fazia um trajeto de cerca de 400 km, da capital Manaus a Barcelos. O acidente ocorreu durante o pouso, segundo informado pelo Governo do Amazonas ao jornal Folha de S. Paulo.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. O secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, afirmou que chovia intensamente no local no momento do acidente.

"Não temos detalhes que possam ser conclusivos. Temos alguns relatos. Quero aqui não contaminar a investigação. O que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear", disse.

O Seripa, órgão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, deve investigar as causas do acidente.

Aeronave de pequeno porte

O avião envolvido no acidente é o Embraer EMB-110 "Bandeirante", com capacidade máxima de transportar 18 passageiros. A aeronave era operada pela Manaus Aerotáxi.

O empresário Fábio Campelo Assis, um dos passageiros, gravou um vídeo antes da queda comparando a aeronave a uma 'lata de sardinha'.

"Pensa 'numa' lata de sardinha. Nossa Senhora. Moço do céu, aqui tá parecendo um forno", disse no vídeo enviado a amigos no WhatsApp.

A Manaus Aerotáxi lamentou o acidente em comunicado divulgado nas redes sociais da empresa. "Contamos com o respeito à privacidade dos envolvidos neste momento difícil e estaremos disponíveis para prestar todas as informações necessárias e atualizações à medida que a investigação avançar", diz a nota.

Passageiros

A lista de passageiros do avião foi divulgada pelo portal g1. O governo do Amazonas, no entanto, só divulgará oficialmente a identidade das vítimas após a finalização do trabalho da polícia científica por meio do Instituto Médico Legal.

A identificação das vítimas será feita por meio das digitais, mas não estão descartados outros exames, como o da arcada dentária.

Entre as vítimas, estão o médico Roland Montenegro Costa, 70, aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal, era um dos passageiros presentes no avião.

Também foram identificados quatro pescadores com empresas em diferentes cidades de Goiás. O governador Wilson Lima disse que todos praticavam pesca esportiva e estavam a caminho do Rio Negro.

Confira a lista de nomes da lista divulgada pela empresa de táxi aéreo:

Passageiros

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcresio Salvador Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza Assis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

Tripulantes

Leandro Souza - piloto

Fernando Galvão - copiloto