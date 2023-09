Quem estava a bordo do avião que caiu no Amazonas? Veja a lista de passageiros

Quatorze pessoas morreram no avião que caiu em Barcelos, interior do Amazonas, no último sábado (16). Dentre elas, 12 eram passageiros e dois eram tripulantes. O g1 teve acesso e divulgou a lista da empresa ManausAerotáxi.

O governo do Amazonas, no entanto, só divulgará oficialmente a identidade das vítimas após a finalização do trabalho da polícia científica por meio do Instituto Médico Legal.

De acordo com o jornal O Globo, os corpos foram levados para um ginásio para depois passarem por perícia. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) seguirá para Barcelos a fim de investigar as causas do acidente.

A identificação das vítimas será feita por meio das digitais, mas não estão descartados outros exames, como o da arcada dentária.

Médico e empresários a bordo

O médico Roland Montenegro Costa, 70, aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal, era um dos passageiros presentes no avião. Ele atuava como cirurgião do aparelho digestivo, considerado pioneiro dos transplantes na capital federal. Roland atendia em consultório particular e operava em alguns hospitais de Brasília.

De acordo com o dono do clube de pesca para o qual o médico se dirigia, há mais de 20 anos Roland frequentava a cidade de Barcelos para a prática do esporte. "Ele vinha todos os anos, era um cara que gostava muito da pesca", relata.

Legenda: Da esquerda para a direita, Gilcrésio Salvador Medeiros, Marcos de Castro Zica, Fábio Campos Assis e Witter Ferreira De Faria Foto: Divulgação

Além do cirurgião, também foram identificados quatro pescadores com empresas em diferentes cidades de Goiás. São eles: Gilcrésio Salvador Medeiros, Marcos de Castro Zica, Fábio Campos Assis e Witter Ferreira de Faria. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que todos praticavam pesca esportiva e estavam a caminho do Rio Negro.

Chovia bastante durante o pouso do avião que saiu de Manaus com destino a Barcelos. Também segundo Wilson Lima, o piloto teria “errado o traçado da pista” e batido em alguma estrutura do aeroporto.

Legenda: Segundo o governador do Amazonas, o piloto do avião teria “errado o traçado da pista” e batido em alguma estrutura do aeroporto Foto: Divulgação

"Ele deve ter tocado o solo numa parte mais barrenta, e não havia as condições necessárias. Em tese, foi um pouso frustrado", afirmou ao O Globo.

A aeronave é um bimotor turboélice do modelo EMB-110 "Bandeirante", da Embraer, e tinha capacidade para 18 passageiros. Segundo o registro da Agência Nacional de Avição (Anac), tinha operação permitida para táxi aéreo. O aeroporto local não permite pousos e decolagens depois do pôr do sol.

Confira a lista de nomes da lista divulgada pela empresa de táxi aéreo:

Passageiros

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcresio Salvador Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza Assis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

Tripulantes

Leandro Souza - piloto

Fernando Galvão - copiloto