Motociclista morre ao ser atingido por linha com cerol de pipa em São Paulo

Um motociclista morreu ao ser atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (25), em São Paulo.

Em nota enviada à Folha de S. Paulo, a Secretaria da Segurança Pública informou que o jovem, identificado como Patrick Pereira do Nascimento, estava a bordo de uma Honda CG 160, na avenida Inajar de Souza, no bairro Cachoeirinha, com a namorada, quando passou pela linha e sofreu um ferimento profundo no pescoço.

Pessoas que estavam na avenida no momento tentaram estancar o sangramento com um pano, mas não conseguiram. Patrick morreu no local, antes mesmo da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quem atendeu a ocorrência foi a Polícia Militar Rodoviária, que informou que a vítima foi encontrada caída a dois metros de distância da motocicleta.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal no 72º Distrito Policial, em Vila Penteado. No entanto, ninguém foi preso até o momento.

Uso de cerol

O uso do cerol em linhas de pipa é proibido em São Paulo desde 2016, quando foi aprovado o Projeto de Lei 765/2016 na Assembleia Legislativa. A lei abrange o uso, a posse, a fabricação e a comercialização da mistura cortante composta por cola e vidro.