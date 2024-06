Morte da avó de Djidja Cardoso será investigada em Manaus

A morte da avó de Djidja Cardoso está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas. Maria Venina Cardoso morreu aos 82 anos, em junho de 2023, após sofrer um AVC. As informações são da Rede Amazônica.

Um dos familiares revelou que Djidja, acompanhada da mãe e namorado, Cleusimar Cardoso e Bruno Roberto, aplicaram anabolizante na idosa e a fizeram fumar maconha. Logo em seguida, Maria Venina teve um AVC e morreu no Hospital de Parintins.

Um primo de Djidja, que prestou depoimento na quarta-feira (5), disse que as informações sobre a morte da ex-sinhazinha e do grupo religioso acendeu um alerta na família sobre a causa da morte de Maria Venina.

"Minha mãe está há três dias passando mal. Estamos sofrendo demais. São duas perdas para a nossa família, uma tragédia anunciada. Vou ter que trazer minha mãe e algumas tias para cuidar. Me parece que vai haver uma investigação. A gente sabe, mas não tem noção do que era. Estamos abismados", declarou.

ENTENDA O CASO

A morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, 32, revelou uma seita liderada pela mãe da empresária, Cleusimar Cardoso, e pelo irmão dela, Ademar. Segundo o UOL, um livro com as "cartas de Cristo", que promete trazer "iluminação ao mundo" e "capacitar a humanidade" para construir uma "nova consciência" nos próximos dois mil anos, pode ter sido uma das inspirações do trio, que é investigado por uso de drogas e abusos sexuais.

Chamada "Pai, Mãe, Vida", a seita foi criada há pelo menos dois anos, de acordo com o delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso. O livro usado por eles, intitulado "Cartas de Cristo: a consciência crística manifestada", prometia revelar a verdadeira natureza divina e ensinar a viver dignamente.

Conforme a Polícia, os rituais da seita da família Cardoso prometiam "transcender a outra dimensão e alcançar um plano superior e a salvação" com o uso de cetamina, uma droga sintética de uso veterinário. Participavam desses rituais funcionários dos salões de beleza de Djidja, Cleusimar e Ademar, além de amigos dos três.