Homem é preso suspeito de estupro após sequestrar e levar menina em mala no DF

Daniel Moraes Bittar, suspeito de dopar, sequestrar e estuprar uma adolescente de 12 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta quarta-feira (28).

O suspeito, de 42 anos, raptou a vítima no Jardim Ingá, no entorno do Distrito Federal, e a levou para o apartamento dele. Ela estava a caminho da escola.

Os policiais resgataram a menina em uma cama no apartamento, algemada pelos pés e com diversas escoriações pelo corpo.

A adolescente contou que o homem usou uma faca para rendê-la e uma mulher colocou um pano com clorofórmio para dopá-la. Ela foi colocada dentro de uma mala e, quando acordou, já estava na casa do suspeito.

Suspeito era servidor do Banco de Brasília

Daniel Moraes Bittar era servidor do Banco de Brasília (BRB), segundo divulgado pela coluna Grande Angula, do Metrópoles.

O presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, afirmou à coluna que o suspeito será demitido imediatamente. "Tomamos conhecimento dos fatos hoje. Não vamos tolerar nenhum tipo de assédio, em especial o sexual e contra menor de idade", afirmou.

Na casa de Daniel, os policiais encontraram máquinas de choque, câmeras fotográficas, objetos sexuais e materiais pornográficos, conforme a PMDF.

Também foram encontrados um galão com clorofórmio. O homem foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia. A mulher que teria ajudado a dopar a menina ainda não foi identificada.