Homem compra carro com R$ 17 mil em moedas em concessionária de SC

Um cliente surpreendeu vendedores de uma concessionária ao usar R$ 17 mil em moedas para comprar um automóvel, em São José, no interior de Santa Catarina, nessa segunda-feira (19). Apesar de inusitado, o método de pagamento já havia sido utilizado anteriormente pelo homem para comprar uma motocicleta.

Responsável pela negociação, o vendedor Heverson César conversou com o Diário do Nordeste e explicou que o veículo vendido foi um Honda City 2015, no valor de R$ 65,5 mil, sendo R$ 17 mil pagos em moedas, R$ 10,5 mil em cédulas e o restante transferido via Pix.

A venda, inédita no estabelecimento, surpreendeu os funcionários. “Pra mim, foi uma surpresa quando ele falou que pagaria R$ 17 mil em moedas. Nós ficamos surpresos com a quantidade de moedas, foi a primeira vez que isso aconteceu”, contou Heverson.

Em imagens cedidas pela loja, é possível observar 13 galões cheios de moedas variadas, com valores indo de 5 centavos até 1 real.

Legenda: Homem pegou funcionários de surpresa ao chegar na loja com galões cheios de moedas Foto: Arquivo pessoal

O Diário do Nordeste também entrou em contato com o cliente, que preferiu não se identificar. Durante a entrevista, o homem revelou já ter usado o mesmo método de pagamento em outra compra importante.

“Eu já comprei uma moto, no valor de R$ 12 mil em moedas. Dessa vez agora, foram R$ 17 mil [na compra do carro]. Já fiz várias compras com as moedas”, relatou o cliente.

*Sob supervisão de Mariana Lazari