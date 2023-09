Grávida de 8 meses é estuprada e tem celular roubado a caminho do trabalho em Minas Gerais

Uma mulher de 28 anos, grávida de 8 meses, foi perseguida, estuprada e roubada, na manhã do último sábado (23), enquanto caminhava até o emprego. Ela trabalha como frentista num posto de gasolina no município de Esmeralda, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As informações são do jornal O Globo.

Por volta das 5h da manhã, a vítima saiu de casa rumo à BR-040, onde pegaria uma condução até o trabalho. No caminho, foi abordada por um criminoso armado com uma faca. Ela foi agredida e arrastada até um matagal, onde foi violentada sexualmente.

O homem ainda teria ameaçado voltar para matá-la se ela denunciasse o caso, e levou seu celular.

Em choque, a mulher foi para casa e, depois, procurou a Polícia Militar. Ela detalhou aos PMs como eram a aparência e as roupas do criminoso.

Assuntos relacionados

Com ajuda de comerciantes e moradores, os agentes de segurança conseguiram obter imagens das câmeras de videomonitoramento de ruas próximas que flagraram a movimentação do criminoso antes do ataque.

Com as informações, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante. O homem de 35 anos estava com as mesmas roupas, a faca utilizada no crime e o celular da vítima, que foi recuperado.

A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça e que, na ocasião, a vítima foi acolhida para atendimento médico.