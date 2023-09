Morre Carminha, ex-secretária e 'anjo da guarda' de Roberto Carlos

Carmosina Silva, mais conhecida como Carminha, secretária particular do cantor Roberto Carlos durante quase 40 anos, morreu nesse sábado (23) aos 83 anos. Ela era tida como fiel escudeira do cantor, e faleceu em casa, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro.

Carminha foi diagnosticada com Alzheimer há mais de uma década e atualmente não reconhecia mais ninguém. Ela estava morando em um apartamento que Roberto Carlos tinha no prédio onde mora. No imóvel, o cantor montou um home care para a ex-secretária. As informações são do Metrópoles.

A profissional foi amiga da mãe de Roberto Carlos, Laura Braga, e chamada de “anjo da guarda” pelo artista. Era ela quem recepcionava fãs na porta do prédio do cantor e que transmitia recados pessoais a familiares e imprensa.

Em abril, Roberto Carlos homenageou a amiga no dia do aniversário. “Hoje é o aniversário da Carminha. Para quem não a conhece, Carminha é uma pessoa muito importante na vida e carreira de Roberto Carlos, tendo trabalhado como sua secretária desde a década de 70! Muito querida por todos da equipe nós do Site Oficial RC queremos prestar aqui nossa homenagem”, escreveu.