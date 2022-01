Ganhador da Mega da Virada com aposta simples aparece para retirar prêmio de R$ 189 milhões

O vencedor com aposta simples de metade do prêmio da Mega-Sena da Virada 2021 já deu entrada no processo de pagamento da premiação no valor de R$ 189.062.363,74, nessa quarta-feira (5), informou a Caixa Econômica Federal. As informações são do G1.

A aposta simples, conforme a Caixa, foi realizada na Casa Lotérica Zebrinha, no bairro São Cristóvão em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Já a identidade do vencedor, por questão de segurança, não foi revelada.

A outra metade do prêmio total, cujo valor é de R$ 378 milhões, foi para um bolão com 14 cotas feito em Campinas, São Paulo. Conforme a Caixa Econômica, 10 das 14 cotas já haviam retirado o prêmio até essa quarta.

As dezenas sorteadas foram: 12-15-23-32-33-46.

