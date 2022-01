Aposta simples no Rio de Janeiro fatura metade da Mega da Virada 2021

Com apenas R$ 4,50, valor da aposta simples, teve sortudo no Brasil que acordou milionário. Metade do prêmio da Mega Sena da Virada 2021 vai para um jogo realizado em Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro. A sonhada premiação de R$ 378 milhões será dividida com um bolão de 14 cotas feito em Campinas (SP).

A aposta premiada saiu de uma lotérica localizada no bairro de São Cristovão, informou a Caixa Econômica Federal. Agora, o vencedor ou vencedora tem até 90 dias para pegar o valor em torno de R$ 189.062.363,74. As dezenas sorteadas foram: 12-15-23-32-33-46.

Diferente do bolão, a aposta simples é realizada em um bilhete individual e o jogador tem apenas seis números para marcar. Os números de arrecadação foram considerados positivos. A Mega da Virada 2021 registrou 333 milhões de apostas e arrecadou R$ 1,51 bilhão.

"O valor é 28% a mais que no ano passado, e 70,4% a mais do que o realizado em 2018", aponta comunicado da Caixa. A quina (cinco dezenas) teve 1.712 acertadores e cada uma leva o prêmio de R$ 50.861,33. Outras 143.494 apostas acertaram a quadra (quatro dezenas) e levaram R$ 866,88 cada.