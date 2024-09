Feriados de 2024: veja calendário das datas comemorativas de outubro, novembro e dezembro

Uma das buscas em alta na internet é sobre os próximos feriados de 2024. Quem espera um fim de semana prolongado ainda em outubro vai se decepcionar um pouco. Por ser ano bissexto, algumas datas foram "empurradas" para o fim de semana, o que deixou o calendário bem mais enxuto do que o dos anos anteriores.

O próximo feriado nacional é o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. A data foi estipulada durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ocorrida em 1953.

Confira a seguir o calendário:

Próximos feriados em sábados e domingos

Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro – sábado)

Dia de Finados (2 de novembro – sábado)

Próximos feriados e pontos facultativos em dias úteis

Dia do Servidor Público (28 de outubro – facultativo)

Proclamação da República (15 de novembro – sexta-feira)

Dia da Consciência Negra (20 de novembro – quarta-feira)

Natal (25 de dezembro – quarta-feira)

O próximo “feriadão” nacional será só em novembro, e quatro datas consideradas feriados nacionais caem no sábado e no domingo este ano.

Datas comemorativas em outubro

No dia 16 de outubro é comemorado o Dia do Comerciário. No caso, cada cidade e estado possui uma legislação própria sobre a data ser feriado ou não. Em Fortaleza, a data foi antecipada, e o feriado foi no último dia 23 de setembro.

Já no dia 15 de outubro se comemora o Dia do Professor. A data é considerada feriado escolar no País.

Outra data com bastante busca sobre ser feriado ou não é o 31 de outubro, em que se comemora o Dia do Servidor Público — cada estado e cidade possui uma legislação própria.