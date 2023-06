Estudante viraliza por retirar os sisos e ser internada com a traqueia deslocada

Ana Luiza Renosto, de 18 anos, viralizou nas redes sociais após mostrar uma infecção que adquiriu após retirar dois dentes siso. Com o procedimento, a universitária passou seis dias internada e teve a traqueia deslocada. A jovem é residente de Pato Branco, no Paraná. As fotos divulgadas pela universitária no TikTok já acumulam mais de 14 milhões de visualizações.

"Os primeiros dias [de internação] foram horríveis, eu não caminhava, não conseguia me sentar, mexer os braços, fazer nada. Eu sentia muita dor, os remédios eram muito fortes, aí eu só dormia", contou ao g1.

A jovem relatou ainda que passou três dias sem conseguir comer. "O inchaço foi tão grande que deslocou a minha traqueia, também tive falta de ar por causa disso. Fazia exame todo dia para ver se a infecção não tinha piorado, tomava muito soro e muito antibiótico também", disse.

Diagnóstico

Mesmo com todo cuidado médico, Ana não recebeu o diagnóstico da origem de sua infecção. "Os médicos conversaram e, de acordo com os exames, eu tive uma infecção. Não se sabe de onde eu peguei, o que foi, nem nada. Eles disseram que foi diferente de tudo que já tinham visto porque eu não tinha febre, inchou muito e muito rápido também. Mas, pelos exames de sangue, chegaram à conclusão que foi uma infecção", relatou.

Ana Luiza chegou a afirmar que por ter passado bastante tempo deitada, teve um derrame na pleura nos pulmões. A jovem relata ainda ter tido uma experiência de pós-operatório traumatizante. "Toda vez que vejo as fotos que tiramos eu ainda fico chocada. Eu não pretendo tirar os outros sisos não. Fiquei bem traumatizada, principalmente por não saber o que aconteceu ao certo", concluiu a garota que já está se recuperando em casa.