Esposo de diplomata alemão é encontrado morto em apartamento no Rio; polícia investiga

A morte do belga Walter Henri Maximillen Biot, que era casado com o diplomata alemão Uwe Herbert Hahn, é investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O estrangeiro foi encontrado em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo na noite dessa sexta-feira (5). As informações são do Portal Metrópoles.

A Perícia esteve no apartamento do casal em Ipanema neste sábado (6). A investigação do caso está com os policiais civis da 14ª DP (Leblon).

Segundo o g1, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem já estava morto. O belga tinha um ferimento na cabeça e outro nas nádegas.

O socorro foi chamado pelo diplomata alemão, que atua no Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro. Uwe, que vive junto o belga há 20 anos, relatou que o marido teve um mal súbito por volta das 20h e caiu no chão.

De acordo com o alemão, o marido “tomava pastilhas para dormir” e “bebia muito”. Walter completaria 53 anos no próximo sábado (13). O casal morava em uma cobertura em Ipanema e possuía passaporte diplomático.