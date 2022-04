Escolas da rede pública em Minas Gerais entregam uniformes tamanho 'adulto' para crianças

Um grupo de crianças matriculadas em escolas públicas de Ribeirão das Neves, município localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, receberam uniformes adultos, tamanho M, na tarde da última quinta-feira (28). As informações são do g1.

O erro na numeração das roupas foi percebido pelos familiares das crianças. Segundo a prefeitura da cidade, foram produzidos uniformes para o total de 31 mil alunos na rede municipal e as peças custaram aproximadamente R$1,5 milhão.

No entanto, nem todos os estudantes foram impactados e a empresa se responsabilizou pelas substituições necessárias. A Prefeitura ainda detalhou que os uniformes fazem parte do Kit Escolar, que inclui uma camisa com uma bermuda, ou calça, ou short saia.

Prefeitura de Ribeirão das Neves "A empresa responsável pela confecção destes uniformes, equivocou-se na entrega de alguns uniformes para alguns alunos, que receberam o material com a numeração incorreta".

Após o caso, o órgão solicitou às escolas que recolhessem os uniformes errados até esta sexta para entregar à empresa responsável. A reposição ocorrerá no menor prazo possível.

Susto com o tamanho

Para o avô de uma criança de 7 anos, o recebimento da peça foi um "choque". A neta é aluna da Escola Municipal Hélia Matos Santori, no bairro Girassol, e foi uma das crianças a serem impactadas pelo erro no uniforme.

Legenda: Aluna de 7 anos recebe peça de adulto, tamanho M Foto: Reprodução

"Quando minha filha chegou com o uniforme da minha neta, nós ficamos em choque. A menina chegou a experimentar e vimos que não tinha condições. Uma criança usando tamanho M de adulto. Achamos um absurdo", detalhou em entrevista ao g1.

Anônimo Avô de aluna impactada "A distribuidora ainda sugeriu que a gente mandasse o uniforme para costureira, para fazer ajustes, absurdo demais, não aceitamos e devolvemos".

O idoso ainda detalhou que a entrega das pelas ocorreu na tarde da última quinta e que, as crianças que não tinham uniforme, foram com roupas à paisana para a aula nesta sexta-feira (29).