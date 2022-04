Fiocruz reforça importância da vacinação contra Covid mesmo com cenário epidemiológico melhor

Embora com cenário epidemiológico reforçando a queda nas taxas de transmissão do coronavírus no País, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alerta, no boletim semanal do Observatório Covid-19, divulgado nesta sexta-feira (29), para o desequilíbrio no avanço da cobertura vacinal contra a doença.

Os dados do documento, referente ao período de 10 a 23 de abril, mostram que 83% da população brasileira está com a primeira dose, 76,8% com o esquema de vacinação completo e apenas 40,4% com a dose de reforço/terceira dose.

A desigualdade se acentua, conforme o boletim, quando analisado dados por regiões. São Paulo, por exemplo, tem 89,8% da população vacinada com a primeira dose, 85,2% com a segunda e 50,6% com a terceira. Já estados como Amapá e Roraima estão com menos de 65% para a primeira, 50% para a segunda e apenas 12% para a terceira dose.

"Assim, ratifica-se no cenário atual a melhoria de um conjunto importante de indicadores. Porém, a pandemia não acabou e seus riscos continuam presentes, de modo que a transição para as próximas fases deve vir acompanhada de planos e planejamento de curto, médio e longo prazos", destaca o documento.

Ampliação da 2ª dose

Dessa forma, a Fundação recomenda a combinação de medidas protetivas nas regiões com menor cobertura vacinal, como o uso de máscaras em locais fechados, assim como o "passaporte vacinal" em prédios públicos, transportes públicos e espaços de trabalho.

O Boletim reforça a necessidade de ampliar a segunda dose e investir em grupos etários com menor adesão à aplicação da vacina.

"Além disso, é fundamental reforçar a importância e a necessidade da terceira dose, que não pode ser vista apenas como uma dose extra", alerta o documento. Nesta sexta, o Ceará anunciou que deixará de exigir a comprovação de dose de reforço/terceira dose no passaporte vacinal — que segue obrigatório no Estado.

Entre outras recomendações da Fiocruz, está o fortalecimento da capacitação das equipes de epidemiologia de campo e de laboratório para o aprimoramento da investigação etiológica; a introdução de estratégias de vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas (SRG) integrando a Covid-19; e reforço da vigilância genômica para a detecção e caracterização de novas variantes.

Influenza

O Boletim também reforça a importância da vacinação contra a influenza para o público-alvo da primeira etapa, compreendido por pessoas de 60 anos ou mais, assim como trabalhadores da saúde. A segunda etapa da campanha começa, em Fortaleza, nesta segunda-feira (2).