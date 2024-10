Enel aciona equipe de outros Estados, incluindo o Ceará, para resolver falta de energia em São Paulo

A Enel está importando equipes que trabalham para a empresa no Rio de Janeiro e no Ceará para agilizar o trabalho de retomada da energia em São Paulo após forte temporal. A afirmação é do presidente da Enel Distribuição São Paulo, Guilherme Lencastre.

Segundo ele, em comunicado neste sábado (12), a empresa não tem previsão de retomada total do fornecimento de energia na Grande SP. "Não é questão de não saber e não passar. E não quero colocar uma expectativa que seja frustrada. (...) A gente tem consciência do transtorno causado por eventos como esse e sabemos da nossa responsabilidade", disse.

E completou: "Vamos trabalhar de forma incansável para reconectar todos os nossos clientes". De acordo com o g1, mais de 1,6 milhão de clientes ainda estão no escuro devido ao temporal ocorrido na noite dessa sexta-feira (11) em cidades do Estado de São Paulo.

Em coletiva, a Enel informou que o tempo foi um "evento climático extremo", responsável por provocar o desligamento de 17 linhas de alta tensão. Até a manhã deste sábado, cinco haviam sido plenamente reestabelecidas. Além disso, 11 subestações de energia foram desligadas, oito delas religadas.

Legenda: O presidente da Enel Distribuição São Paulo, Guilherme Lencastre. — Foto: Reprodução/TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

Há moradores que já totalizam mais de 18 horas sem luz. Conforme a Folha de São Paulo, as áreas mais atingidas foram as zonas oeste e sul do da Capital, além de municípios como Taboão da Serra, Cotia, São Bernardo, Santo André e Diadema.

A concessionária explicou ainda que as rajadas de vento "entraram" pela zona oeste e, depois, passaram pela zona sul, onde houve o maior número de estragos.

Disponibilização de geradores

Lencastre também afirmou que a empresa disponibilizou 500 geradores para atender hospitais e estabelecimentos que estão sofrendo com a falta de luz há mais de 17 horas na região de concessão, além de ter dois helicópteros da empresa sobrevoando as linhas de transmissão para identificar eventuais problemas.

"A meta é reestabelecer todos os clientes o mais rápido possível, mas temos que trabalhar com as informações que temos, e ainda temos muitas informações chegando", disse.

Legenda: Enel informou que temporal foi um "evento climático extremo", responsável por provocar o desligamento de 17 linhas de alta tensão Foto: Folhapress

A Enel argumenta que, apesar do tamanho da destruição, está mais preparada do que na tragédia de 2023, quando clientes ficaram mais de uma semana sem luz.

A empresa mobilizou 1.600 técnicos e deve chegar a 2.500 até o fim do dia. Também sublinhou que trouxe para São Paulo equipes do Ceará e do Rio de Janeiro, além de pedir ajuda de concessionarias vizinhas.

Tragédia

Durante o temporal, além da falta de energia, uma árvore caiu em uma feira na rua Professor Nina Stocco, em Campo Limpo, zona sul, atingindo duas pessoas. Uma vítima teve o óbito constatado pelo médico do Samu no local. A outra foi socorrida ao pronto-socorro da região.

Em Bauru, interior do Estado, outras três pessoas e um cachorro morreram por volta das 18h após serem atingidos por um muro que colapsou com a força do vento e da chuva no bairro Samambaia, de acordo com a Defesa Civil.

Na Grande São Paulo, uma pessoa morreu em Diadema, de acordo com a Defesa Civil, atingida por uma árvore, e outra ficou ferida por um galho. Já em Cotia, duas pessoas morreram após o desabamento de um muro. Elas chegaram a ser socorridas inconscientes e em estado grave, mas não resistiram. Uma terceira vítima sofreu escoriações e passa bem.

Guilherme Lencastre enfatizou ser preciso investir na poda de árvores. " As redes no Brasil são majoritariamente aéreas, e estão suscetíveis a esses eventos climáticos extremos. Precisamos trabalhar para que a resiliência seja maior. Isso requer investimento, mas também aumentar o número de podas, que dobramos do ano passado para cá".

Ao mesmo tempo, detalhou: "Tem capacitação de profissionais também, melhorar os canais de comunicação com os clientes e com as prefeituras. Mas eu não posso dizer que vai estar resolvido hoje, porque esses eventos vão continuar acontecendo".

O que diz a Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) intimou a Enel para que apresente justificativas e proposta de adequação imediata do serviço diante dos apagões e ocorrências registradas na última sexta-feira 11, e neste sábado, 12, na capital paulista.

A agência afirmou, em nota à reportagem, que os diretores da instituição vão analisar a proposta da empresa. Caso a Enel "não apresente solução satisfatória e imediata da prestação do serviço", a agência vai instaurar "processo de recomendação da caducidade da concessão junto ao MME".