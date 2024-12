Deputado estadual Felipe Franco e esposa relatam agressões de seguranças em show no Allianz Parque, em SP

O deputado estadual Felipe Franco denunciou uma série de agressões por parte de seguranças durante o show do cantor Chris Brown no último domingo (22), dentro do estádio Allianz Parque, em São Paulo. Segundo o deputado, o caso teria acontecido quando ele e a esposa, a influenciadora Inaê Barros, tentaram passar para um dos camarotes do evento, para o qual ambos possuíam pulseira de acesso.

Felipe Franco relatou que ambos foram barrados mesmo com a pulseira de livre acesso, o que gerou a revolta do casal. A reação deles, contou Felipe, desencadeou uma confusão e uma série de agressões por parte dos seguranças.

Nas redes sociais, foi Inaê quem deu detalhes do que teria ocorrido. Segundo ela, uma segurança do sexo feminino derrubou o celular da influenciadora, a empurrou para fora do espaço do camarote e a agrediu fisicamente.

“Estávamos com todas as pulseiras, ela nos deixou voltar e nos mandou pra fora batendo no meu celular e jogando no chão. Só viemos curtir um show. Estamos esperando providências para a segurança que nos agrediu, não fizemos nada, só pedimos para ir para o outro lado do camarote”, disse a influenciadora.

Legenda: Felipe conta que recebeu soco no rosto Foto: reprodução/Instagram

Felipe, que supostamente tentava intervir para defender a esposa, teria levado um soco no rosto de outro segurança, dessa vez do sexo masculino.

“Rapaziada, tá ligado que eu sou de boa, né? Ó, tenho todas as pulseiras do rolê, e a polícia deu um soco na minha cara”, disse ele, relatando que agentes da polícia também teriam sido chamados ao local.

Ao relatar o caso, Inaê mostrou um ferimento no rosto de Felipe e até arranhões nas mãos dela.

A assessoria de comunicação do Allianz Parque não se pronunciou até o momento.