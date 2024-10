Dandara, educadora física desaparecida, é encontrada 'nua e debilitada' em MG após 9 dias

Uma mulher de 38 anos foi encontrada no distrito de Barreiro, entre os municípios de Sete Lagoas e Paraopeba, em Minas Gerais, após ficar nove dias desaparecida. Daniele Batista Costa, conhecida como "Dandara", foi encontrada em uma área de mata. Ela estava nua e debilitada, segundo testemunhas. Informações são do portal R7.

De acordo com o site, Dandara, que é personal trainner, foi encontrada por um casal de fazendeiros. O último contato dela com a família e amigos foi no dia 12 de outubro.

À época do desaparecimento, a família informou que a mulher costuma tomar medicamentos controlados e foi diagnosticada com esquizofrenia. Ao ser encontrada, ela estava com alguns ferimentos e, por isso, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por uma bateria de exames.

O irmão da educadora física, Gladson Geraldo Costa, celebrou o encontro com Dandara e agradeceu às orações e preces de quem ajudou a buscá-la ou se sensibilizou com o desaparecimento. "Nós encontramos ela em uma localidade de serra", compartilhou ele.

Investigação

Apesar do achado, o sumiço da personal continua a ser investigado. A Polícia Civil solicitou um procedimento de corpo de delito para averiguar possíveis causas do desaparecimento dela e o que aconteceu durante o período em que esteve fora de casa.

Não há mais atualizações sobre o caso.