Corpo é encontrado no poço do elevador de shopping em Curitiba

Um homem foi encontrado morto, nessa quarta-feira (13), no poço do elevador de um shopping em Curitiba, no estado do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha aproximadamente 30 anos e foi encontrada presa entre o elevador e a parede do poço, na altura do estacionamento. Ainda não há informações sobre como a situação aconteceu.

A empresa que faz a manutenção do elevador foi acionada e enviou uma técnico para verificar o caso, mas o homem morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar (PM), a Polícia Criminalística e o Instituto Médico-Legal (IML) também estiveram no local.

Veja também País Procon-SP notifica Meta sobre anúncios irregulares de vapes em redes sociais País UFRJ fica sem luz e sem água por não pagar boletos; uma das dívidas chega a R$ 31 milhões

Em nota enviada ao g1, o shopping lamentou o caso e afirmou colaborar com as investigações.

"O shopping lamenta profundamente o ocorrido, e informa que está colaborando com as autoridades e prestando todo o apoio e informações necessárias para esclarecer a ocorrência", disse.