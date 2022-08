Censo 2022: saiba como identificar os recenseadores do IBGE

O Censo Demográfico 2022 começou nesta segunda-feira (1°) com a expectativa de visitar 75 milhões de domicílios brasileiros. Conforme a coordenadora censitária da subárea de Iguatu, no Ceará, Daniela Oliveira, é possível identificar os recenseadores a partir do uniforme, que é padronizado.

A expectativa é que 183 mil recenseadores percorram mais de 8,5 mil quilômetros quadrados para levantar informações sobre as condições de vida da população. A pesquisa ocorre com dois anos de atraso.

"Os recenseadores já estão em campo desde cedo, da manhã de hoje. Estão visitando todos os domicílios, batendo de porta em porta, conversando com os moradores e aplicando o questionário do Censo 2022", apontou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Como identificar os recenseadores?

Todos os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vão estar identificados com:

Colete;

Boné;

Crachá.

Daniela detalhou que, no crachá, o entrevistado pode ter acesso a todas as informações do recenseador, como nome completo, matrícula e QR Code.

Legenda: Uniforme dos recenseadores do Censo 2022 Foto: Divulgação/IBGE

"A partir desse QR Code [a pessoa] consegue acessar o site, colocar a informação do recenseador, a matrícula que está no crachá e confirmar a identidade desse recenseador", acrescenta.

A pesquisa pode ser realizada por telefone ou por modo remoto?

Sim. A prioridade é realizar a coleta da pesquisa de modo presencial. No entanto, caso um morador não possa responder ao Censo no momento, é possível responder pela internet ou por telefone.

Daniela Oliveira Coordenadora Censitária "A coleta preferencialmente deve ser com o recenseador batendo de porta em porta. Mas não havendo a possibilidade presencial, o IBGE lança mão de outras formas para que não fique sem participar da pesquisa".

Dessa forma, o recenseador marca um horário com o entrevistado para ligar e fazer a pesquisa por telefone. Em relação ao modo remoto, o servidor do IBGE irá enviar um código por telefone e, a partir dele, o entrevistado terá acesso ao site e ao questionário.

O Censo vai até quando?

O Censo 2022 tem prazo determinado de três meses, com início em agosto e término em outubro.

"Todavia, se não for possível concluirmos nesse prazo, vamos estar estendendo um pouco mais. Podemos prorrogar a depender de como ocorra a coleta em todo o País", conclui Daniela.