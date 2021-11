Casos suspeitos no Rio de Janeiro não são 'doença da vaca louca', diz Fiocruz

Os dois pacientes internados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz (INI/Fiocruz), no Rio de Janeiro, não têm suspeita de estarem com a "doença da vaca louca" e sim com outro mal, a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Foi o que informou a Fiocruz, em nota, na tarde desta quinta-feira (11). Essa doença não tem relação com o consumo de carne.

Inicialmente, as autoridades suspeitaram que pudesse se tratar de casos da "vaca louca".

Os pacientes (uma pessoa moradora de Belford Roxo e um homem de 55 anos morador de Duque de Caxias, ambos municípios da Baixada Fluminense) estão internados no Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19 do Instituto Nacional de Infectologia.

Segundo a nota divulgada pela Fiocruz, que é assinada pelo vice-diretor de Serviços Clínicos do INI, Estevão Portela Nunes, "considerando os aspectos clínicos e radiológicos", a suspeita é de DCJ e não de "doença da vaca louca".

Doença de Creutzfeldt-Jakob

Conforme nota emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também na tarde desta quinta, "a maior incidência da Doença de Creutzfeldt-Jakob ocorre de forma esporádica e tem causa e fonte infecciosas desconhecidas".

Ainda segundo a pasta, entre 2005 e 2014, foram notificados no Brasil 603 casos suspeitos de DCJ.

Existe uma variante da doença que é causada pelo consumo de carne bovina contaminada e é considerada a versão atual da doença da vaca louca em humanos, mas, segundo o Ministério da Agricultura, "desde que a vigilância da DCJ foi instituída no Brasil, nenhum caso da forma vDCJ foi confirmado" no País.

