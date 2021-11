Anvisa deve responder até a próxima quarta (17) se autoriza uso emergencial da vacina da CanSino

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, nesta quarta-feira (10), o pedido de autorização para uso emergencial da vacina Convidecia, produzida pelo laboratório chinês CanSino. Com a solicitação em mãos, o órgão tem sete dias úteis para analisá-la.

Assim, a resposta sobre a liberação ou não do imunizante deverá ser dada até a próxima quarta-feira (17 de novembro). O prazo, contudo, não considera o tempo para o laboratório responder aos questionamentos feitos pela agência no decorrer do processo.

Segundo a Anvisa informou em comunicado nesta quarta, nas primeiras 24 horas de análise, o processo foi submetido à triagem para análise sobre a documentação exigida.



Como a solicitação foi recebida ainda ontem pela agência reguladora, essa primeira etapa já será finalizada nesta quinta-feira (11).

O imunizante é aplicado em uma única dose. Em março, a farmacêutica chinesa já havia manifestado interesse em trazer a sua vacina contra a Covid-19 para o Brasil.

Houve, na época, uma reunião com a Anvisa para esclarecimento das normas e requisitos técnicos para pedidos de registro emergencial.

No Brasil, apenas a vacina Janssen — fabricada pela Johnson & Johnson — é de aplicação única.



<p><em>Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: <a href="https://t.me/diario_do_nordeste" target="_blank">https://t.me/diario_do_nordeste</a></em></p>