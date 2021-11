UFC tem 18 pesquisadores entre os cientistas mais influentes do mundo, aponta ranking

A Universidade Federal do Ceará (UFC) tem 18 professores relacionados entre os cientistas mais influentes do mundo na atualidade. É o que dizem dois rankings que integram um estudo com base no SciVerse Scopus, banco de dados de resumos e citações de artigos para jornais e revistas acadêmicos da editora holandesa Elsevier.

No ano passado, 14 professores da universidade cearense já haviam recebido o mesmo destaque.

O primeiro ranking se refere ao impacto ao longo da carreira dos pesquisadores, contando com 12 nomes da Instituição. Na segunda lista, relativa aos cientistas que se destacaram em 2020, estão citados 14 nomes da Universidade. Do total, oito docentes integram as duas listas.

Para a coordenadora de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), professora Geanne Matos de Andrade, o reconhecimento mostra que a UFC segue fazendo pesquisa de alto nível, mesmo diante de dificuldades, como a falta de recursos.

"A colaboração entre pesquisadores da UFC e pesquisadores estrangeiros em projetos de pesquisa, e a mobilidade de estudantes e professores em missões de estudo em Universidades de renome internacional ajudaram a aumentar o número de publicações dos nossos pesquisadores", comenta a professora.

Veja quem são os professores citados

Lista 1 – Ao longo da Carreira

Aldo Ângelo Moreira Lima, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia

André Lima Férrer de Almeida, do Departamento de Engenharia de Teleinformática

Antônio Gomes Souza Filho, do Departamento de Física

Célio Loureiro Cavalcante, do Departamento de Engenharia Química

Daniel Benevides da Costa, do Curso de Engenharia da Computação do Campus de Sobral

Fabiano André Narciso Fernandes, do Departamento de Engenharia Química

Flávia Almeida Santos, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia

Jorg Heulkelbach, colaborador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública

Luiz Drude de Lacerda, do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR)

Ronaldo de Albuquerque Ribeiro (falecido em 2015), do Departamento de Fisiologia e Farmacologia

Sueli Rodrigues, do Departamento de Engenharia de Alimentos

Vietla Satyanarayana Rao (falecido em abril de 2021), colaborador do Departamento de Fisiologia e Farmacologia

Lista 2 – Destaque durante o Ano 2020