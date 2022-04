Caso Lara: Polícia divulga identidade de suspeito pela morte da menina

A Polícia Civil de São Paulo identificou o principal suspeito do assassinato da menina Lara Maria Oliveira Nascimento, de 12 anos, encontrada morta no dia 19 de março, três dias após desaparecer em Campo Limpo Paulista. As informações são do G1.

Wellington Galindo de Queiroz, de 42 anos, tem passagens na polícia por tráfico, crime contra o patrimônio, associação criminosa e receptação.

Ele é o homem que aparece nas imagens de uma câmera de segurança dirigindo um carro prata próximo ao último local que Lara foi vista com vida. Na última sexta-feira (25), a Polícia pediu a prisão temporária dele, que segue foragido.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido, nessa quinta-feira (31), no endereço em que Wellington morava. A residência está a cerca de 800 metros de onde o corpo de Lara foi encontrado. A casa aparentava ter sido abandonada recentemente e alguns objetos foram apreendidos para perícia.

Ouvido informalmente

As informações sobre o suspeito foram cruzadas através do sistema de inteligência da polícia, segundo o delegado Rafael Diório. Conforme o delegado, Wellington já havia sido ouvido informalmente por telefone e foi intimado a prestar esclarecimentos na delegacia, mas se negou.

Após a intimação, a Polícia não conseguiu mais contato com ele. O carro que aparece nas imagens foi localizado em outra cidade e apreendido.