Caso Lara: vídeo mostra carro parado onde a menina foi vista pela última vez; entenda

Imagens de um carro parado próximo a Campo Limpo Paulista (SP), onde Lara Maria Oliveira Nascimento, de 12 anos, foi vista três dias antes de ser achada morta, estão sendo analisadas pela Polícia Civil.

Legenda: Veículo apareceu próximo ao local e mesmo horário onde a vítima foi vista pela última vez Foto: Reprodução

Registros divulgados pelo G1 mostram o momento em que o veículo para perto do local no mesmo dia e próximo ao horário em que a adolescente sumiu. O motorista chega a sair do transporte, olha ao redor e entra novamente.

O titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) informou à reportagem que a investigação também analisa outros vídeos, mas é "precoce uma análise já de pronto apontamento de autoria", disse Rafael Diorio.

Lara desapareceu no dia 16 de março, quando saiu de casa para comprar refrigerante em uma mercearia na Rua Benedito de Azevedo, no bairro Parque Santana, em Campo Limpo Paulista.

Buscas

As buscas pela adolescente começaram ainda no mesmo dia. Em 18 de março, os policiais tiveram apoio tático de cães farejadores. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado por um jardineiro em um terreno de Francisco Morato, a cinco quilômetros da casa dela.

O delegado também confirmou que o corpo de Lara apresentava sinais de violência, mas apenas exames necroscópicos detalharão quais tipos de agressões ela sofreu.

Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) determinou que a adolescente morreu vítima de traumatismo craniano depois de levar pancadas na cabeça.

O corpo dela foi enterrado na tarde do último domingo (20).