Caso Bárbara: material genético do suspeito é encontrado em corpo de menina de 10 anos

Apontado como o principal suspeito de estuprar e matar Bárbara Victória, em Ribeirão da Neves, Minas Gerais, Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, teve o material genético encontrado no corpo da menina de 10 anos. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (10) pelo chefe da Polícia Civil do Estado, Joaquim Francisco Neto e Silva, e o delegado Fábio Moraes Werneck, responsável pela investigação.

O homem foi achado morto na casa de uma tia, em Belo Horizonte, poucos dias após o corpo da vítima ser encontrado em um matagal, a cerca de 500 metros da casa dela, com uma corda próximo ao pescoço, de barriga para baixo e sem short. Segundo o delegado, o indivíduo era próximo da família de Bárbara.

No entanto, mesmo com a conclusão do laudo cadavérico e a presença do material genético, o inquérito sobre o crime ainda não foi encerrado.

“Na sexta-feira, dia 29 [de julho], o Paulo prestou serviços básicos de elétrica na casa dos pais da menina. A vítima estava no momento, mas segundo a mãe, eles não chegaram a conversar, não ficaram sozinhos. Cinco anos atrás, aproximadamente, a família da Bárbara, inclusive ela, morava perto da casa do Paulo. Esse imóvel pertence a familiares do Paulo”, explicou o titular, conforme o portal BHAZ.

Últimos momentos da vítima

Uma câmera de segurança registrou, no dia 31 de julho, o momento em que Bárbara Victória foi vista pela última vez, após ir à padaria. No vídeo, ela aparece sendo acompanhada por um homem.

A menina atravessa uma rua ao lado do adulto, vestido de preto. Ele faz um sinal, e a criança para na calçada, na esquina, e espera enquanto ele segue adiante.

Veja momento em que garota é acompanhada por suspeito

Após pouco mais de um minuto, quando o relógio do câmera marca 17h53, o homem retorna e eles voltam a atravessar a mesma rua juntos, no sentido oposto.

Homem foi ouvido pela Polícia

O suspeito que aparece nas imagens chegou a ser conduzido a uma delegacia, em 1º de agosto, após a Polícia Militar encontrar na casa dele um saco de pão semelhante ao que Bárbara comprara.

Inicialmente, o homem negou ser quem aparecia nas imagens e disse que não conhecia a menina. Em seguida, confirmou ser ele no vídeo e falou conhecer Bárbara, mas que nada fez com ela. O suspeito foi liberado e não ficou preso. No dia seguinte, 2 de agosto, o corpo de Bárbara Victória foi encontrado em um matagal.

Durante o velório da menina, realizado em 3 de agosto, o pai dela, Rogério Flores, pediu Justiça e a prisão do culpado. Ele chegou a criticar a soltura do homem. No entanto, o corpo de Paulo foi encontrado na casa de uma tia em Belo Horizonte na mesma data.

