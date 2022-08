Caso Bárbara: suspeito de envolvimento no crime é encontrado morto em BH

Um homem de 50 anos, suspeito no envolvimento na morte da menina Bárbara Victória Vitalino Rodrigues, foi encontrado morto em uma casa no bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (3). As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil, há sinais de que Paulo Sérgio de Oliveira tenha tirado a própria vida. O delegado Saulo Castro afirmou que a PC investiga o caso.

Paulo Sérgio foi visto, em imagens de câmera de segurança, andando perto de Bárbara. Segundo o g1, ele foi conduzido à delegacia na última segunda-feira (1º) e liberado. Inicialmente, segundo boletim de ocorrência, negou ser quem aparecia nas imagens e ainda disse que não conhecia a criança. Depois, confirmou ser quem aparece no vídeo, falou que conhecia Bárbara, mas garantiu não ter feito nada com ela.

Entenda o crime

Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrada morta na manhã da última terça-feira (2). Ela estava desaparecida desde o último domingo (31) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A criança havia saído de casa para ir a uma padaria e não voltou mais. Paulo chegou a ser conduzido à delegacia na última segunda-feira (1º), e foi liberado.

Conforme boletim de ocorrência da PM, primeiro o homem negou ser quem aparecia nas imagens e disse que não conhecia a menina. Depois, confirmou que era ele no vídeo e falou que conhecia Bárbara, mas que não tinha feito nada com ela.

A vítima tinha sido vista pela última vez no bairro Landi, na Região de Justinópolis. Seu corpo foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol, por uma estudante que estava ajudando nas buscas. A criança estava amordaçada. Nesta quarta, durante o velório da menina, o pai dela, Rogério Flores, pediu justiça e a prisão do culpado.