Menina morta após ir à padaria gravou áudio para amiga agradecendo por presente; ouça

A estudante de Direito Riniemy Elizabeth compartilhou um áudio que a menina Bárbara Victória Vitalino Rodrigues, de 10 anos, enviou como agradecimento por um par de brincos. Conforme o Metrópoles, a gravação viralizou na internet, nessa terça-feira (2).

O corpo de Bárbara Vitória foi encontrado na manhã de terça. A menina estava desaparecida desde o último domingo (31) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após sair de casa para ir a uma padaria e não retornar mais.

“Ei, Riniemy, sou eu, Bárbara. A senhora está bem? Sabia que eu estou usando muito aquele brinco que a senhora me deu? Eu já usei ele no meu aniversário, usei no aniversário da Manu, já usei para sair, já usei para ir na igreja com ele. Obrigado por tudo, tá, Riniemy?”, relatou.