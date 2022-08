Em suposta carta psicografada, Eliza Samudio revela detalhes do crime e diz onde está seu corpo

O caso do assassinato de Eliza Samudio, morta a mando do goleiro Bruno Fernandes, aconteceu há 12 anos, mas a resposta sobre onde está o corpo nunca foi concluída. Segundo a vidente Chaline Grazik, uma carta psicografada de Eliza aponta que ele está no fundo de um rio.

Chaline leu a carta que seria de Eliza em uma publicação no Instagram. No texto, alguns detalhes que seriam da morte dela são citados novamente.

Carta psicografada

"Foi cruel, foi horroroso. Eu tentava pedir socorro, mas ninguém me ouviu. Meu pescoço doía tanto, apertaram, até faltar oxigênio no meu corpo. Mas, neste momento, meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore de onde vi tudo o que fizeram comigo", leu a vidente.

Em parte do relato, Eliza, segundo Chaline, teria revelado o paradeiro do corpo. "Um dizia para o outro como esconder o corpo... Decidiram me jogar num rio, que lembro nitidamente, um rio fétido. Pegaram uma madeira com fiapos e me bateram muito, até que meu corpo ficasse no fundo. Eles tinham cara de apavorados, mas mesmo assim cometeram o crime", diz a carta.

Quem é Chaline Grazik?

Chaline é vidente e possui mais de 500 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, ela divulga visões e é conhecida também pelas previsões relacionadas a famosos.

Com 28 anos, ela conta ter iniciado a mediunidade aos 15 e, até hoje, continua fazendo previsões.

Caso Eliza Samudio

Em junho deste ano, o caso de Eliza Samudio completou 12 anos. A modelo e amante do jogador Bruno Fernandes foi assassinada em Minas Gerais, com o atleta sendo condenado a pouco mais de 22 anos de prisão pelo crime.

Investigações da Polícia Civil, explicam que Eliza desapareceu aos 25 anos, em 2010, quando já era mãe de um menino que teve com o atleta. A causa da morte foi declarada por asfixia.

Além de Bruno, Macarrão e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do atleta, também foram condenados pelo crime em novembro de 2012.

Já o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos foi condenado a 22 anos de prisão, que teria asfixiado e desaparecido com o corpo. Elenilson da Silva e Wemerson Marques, o Coxinha, por sequestro e cárcere privado do filho de Eliza Samudio com Bruno.

