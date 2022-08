Caso Bárbara: suspeito encontrado morto fez serviço na casa da família da menina dias antes

O homem de 50 anos encontrado morto e suspeito de matar a menina Bárbara havia feito um serviço na casa da família dela dois dias antes. Ele trocou uma fiação elétrica e viu a criança de 10 anos em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) no dia 31 de julho.

Paulo Sérgio de Oliveira foi encontrado com sinais de que teria tirado a própria vida nessa quarta-feira (3), dois dias após ser conduzido à delegacia pela Polícia e ser liberado. As informações são do O Globo.

O homem era vizinho da família de Bárbara e costumava realizar alguns serviços de reparo na região como troca de chuveiro e instalação de tomadas. Paulo foi visto outra vez na presença da criança, no domingo (31).

Investigação

O suspeito foi flagrado por câmeras andando ao lado dela. Bárbara atravessa uma rua ao lado do adulto, vestido de preto. Ele faz um sinal, e a criança para na calçada, na esquina, e espera enquanto ele segue adiante.

Após pouco mais de um minuto, quando o relógio do câmera marca 17h53, o homem retorna e eles voltam a atravessar a mesma rua juntos, no sentido oposto.

"É fato inegável que o último registro da Bárbara viva foi próximo do suspeito", indicou a advogada da família da menina, Aline Fernandes, ao O Globo.

Caso Bárbara

Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrada morta na manhã da última terça-feira (2). Ela estava desaparecida desde o último domingo (31) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A criança havia saído de casa para ir a uma padaria e não voltou mais. Conforme boletim de ocorrência da PM, primeiro o homem negou ser quem aparecia nas imagens e disse que não conhecia a menina. Depois, confirmou que era ele no vídeo e falou que conhecia Bárbara, mas que não tinha feito nada com ela.