Suspeito de envolvimento na morte de menina de 10 anos fez exame de DNA antes de morrer

Encontrado morto na tarde desta quarta-feira (3), em Belo Horizonte, o suspeito de envolvimento no assassinato da menina Bárbara Victória, de 10 anos, tinha passado por um exame de DNA na noite do dia anterior. As informações são do G1.

Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, cedeu voluntariamente material genético para coleta, segundo informou a Polícia Civil. O resultado deve ser divulgado na próxima semana.

A linha de investigação das autoridades aponta o homem como autor do crime, o que ainda não está confirmado. Paulo aparece em vídeos na companhia de Bárbara, no último domingo (31), quando ela desapareceu após ir à padaria.

A Polícia Militar encontrou na casa dele um saco de pão semelhante ao que Bárbara tinha comprado e Paulo chegou a ser conduzido para a delegacia na segunda-feira (1º). No entanto, ele foi liberado.

Inicialmente, segundo boletim de ocorrência, negou ser quem aparecia nas imagens e ainda disse que não conhecia a criança. Depois, confirmou ser quem aparece no vídeo, falou que conhecia Bárbara, mas garantiu não ter feito nada com a menina.

Morte de Paulo

Paulo foi encontrado morto na casa de uma tia no bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta quarta. Há indícios de que ele tenha cometido suicídio.

No boletim de ocorrência, a tia de Paulo disse que, por volta das 14h30, o sobrinho falou que iria para o quarto fazer a barba e trancou a porta. Depois de um tempo sem resposta, ela e o marido entraram no quarto a força e encontraram o sobrinho morto.

A tia disse, ainda, que nunca tinha recebido a visita de Paulo e não sabia das acusações de que ele era alvo.

O crime

Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrada morta na manhã da última terça-feira (2). Ela estava desaparecida desde o último domingo em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Joaquim Francisco Neto e Silva, disse em nota que a instituição "está com equipe integral de homicídios inteiramente comprometida com essa investigação".

"Já foram realizados exames periciais e médicos, ouvidas testemunhas, suspeito, vida pregressa, além de diligências e análises de materiais colhidos que possam levar à elucidação completa do crime", afirmou.

Veja vídeo de Bárbara sendo acompanhada por homem

A vítima tinha sido vista pela última vez no bairro Landi, na Região de Justinópolis. Seu corpo foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol, por uma estudante que estava ajudando nas buscas. A criança estava amordaçada. Nesta quarta, durante o velório da menina, o pai dela, Rogério Flores, pediu justiça e a prisão do culpado.