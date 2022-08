Ex-vereador Jerominho, apontado como fundador de milícia, é baleado no Rio de Janeiro

O ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho, foi baleado nesta quinta-feira (4) no Rio de Janeiro. Ele é apontado como um dos fundadores de uma milícia que atua na Zona Oeste da capital, segundo informações do G1.

Ele foi socorrido, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. Informações preliminares indicam que ele foi atingido na perna e no abdômen na Estrada Guandu do Sapé, em Campo Grande. O cunhado de Jerominho, que estava com ele, também foi baleado.

Em janeiro deste ano, o ex-vereador chegou a ser preso por extorsão a mão armada contra motoristas de vans, mas ele foi solto menos de uma semana depois. O crime foi cometido em 2005.

Dias antes da prisão, ele anunciou em uma rede social que pretendia se candidatar a deputado federal pelo Patriota. O ex-vereador ficou mais de uma década preso ao lado do ex-deputado e irmão, Natalino Guimarães. Ambos são apontados como criadores da milícia Liga da Justiça, em Campo Grande.