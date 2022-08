Polícia encontra menina desaparecida no RJ e investiga se ela foi sequestrada

A Polícia Civil do Rio localizou a garota de 13 anos desaparecida, desde quarta-feira (3), na Zona Oeste do Rio. De acordo com o G1, a garota teria enviado uma mensagem pelo celular pedindo ajuda aos familiares.

A criança é moradora da comunidade da Carobinha, em Campo Grande. Aos familiares ela enviou o texto: "Me ajuda, não estou na Carobinha, tem uma praça e uma lona, tá doendo muito".

Legenda: Mãe da garota chegou a publicar mensagem pedindo ajuda nas redes sociais Foto: Reprodução/Twitter

A partir do contato por texto, a Polícia iniciou a investigação como sequestro e cárcere privado. O pai tentou contato com o telefone da filha, mas o aparelho, segundo ele, estava desligado.

Boletim de ocorrência

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. Ao portal Metrópoles, a Polícia Civil do Rio de Janeiro declarou que o caso foi encaminhado para a Delegacia Antissequestro (DAS).

