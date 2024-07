Carro mais caro do Brasil circula em SP; conheça a Bugatti Chiron, veículo que custa R$ 50 milhões

Conhecido como um dos carros mais caros e almejados do mundo, um Bugatti Chiron Sport foi visto nas ruas de São Paulo, no final de junho. O veículo pode custar R$ 50 milhões, contando preço do produto de luxo e valor da importação, conforme informou o g1, neste sábado (6).

O motor é 8.0 W16 quadriturbo (ou seja, dois motores V8 lado a lado) que entrega 1.500 cv de potência e 163,2 kgfm de torque. O veículo consegue ir de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos e a velocidade máxima é de 420 km/h.

João Vilkas, influenciador de carros, foi uma das pessoas que viu o veículo pelas ruas do bairro Cidade Jardim, na capital de São Paulo.

"Eu não esperava ver o Chiron no Brasil. Quando vimos, eu e meus amigos, a gente queria se abraçar, foi um êxtase. E a Bugatti é uma empresa que sempre prezou por unir alta potência com elegância. Presencialmente, foi o carro mais potente que eu já vi e ele é muito bonito", contou ao g1.

O veículo não possui central multimídia, medida optada pela marca para que o carro não envelhecesse com as novas tecnologias.

Com sede em Molsheim, na França, a Bugatti é uma empresa fundada pelo italiano Ettore Bugatti, em 1909.

A marca quase fechou em 1941, com a morte de Ettore. Contudo, em 1980, a empresa teve uma nova guinada, que duraria até 1995 — ano que foi decretada falência.

Em 1998, o Grupo Volkswagen comprou a marca e retomou o investimento.