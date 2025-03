'Buraco' no céu assusta moradores no litoral de SP; entenda o que é fenômeno

Um fenômeno incomum apareceu no céu do município de Peruíbe, no interior de São Paulo, e chamou a atenção de moradores da cidade e também de usuários nas redes sociais: um “buraco” surgiu entre as nuvens.

Registrado em diferentes pontos de Peruíbe, o “buraco” é fruto de um fenômeno meteorológico considerado incomum, mas sem riscos à população.

Ao UOL, o meteorologista Franco Villela, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), define o fenômeno como “uma camada fina, translúcida e extensa de nuvem”.

Segundo o especialista, ele ocorre quando há lacunas entre vapor de água e cristais de gelo numa nuvem. O fenômeno é chamado de “Altocumulos estratiforme”.

Já Rodolfo Bonafim, especialista em Meteorologia e Agrometeorologia do Canal Geoastrodicas,explicou ao g1 que o “buraco” é fruto do “momento em que gotículas de água, ao subirem a níveis médios da atmosfera, alcançaram temperaturas negativas (abaixo de zero), tornando-se minúsculos cristais de gelo”.

Segundo ele, essa transformação propicia a existência do “furo” no centro da nuvem.