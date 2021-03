Brasil tem 1.067 óbitos por Covid-19 em 24 horas; Ceará chega à marca de 12.355 mortes

O Brasil registrou 1.067 óbitos por complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia até esta segunda-feira (15), 279.287 pessoas morreram em decorrência da doença em todo o País. A taxa de letalidade atual é de 2,4%.

De ontem para hoje, 36.239 casos do novo coronavírus foram confirmados.

O Ceará acumula 12.355 mortes pela Covid-19, de acordo com o IntegraSUS, atualizado às 20h05 pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Somente registrados nas últimas 24 horas no Estado, foram oito óbitos. Os casos confirmados da doença chegaram a 474.978 desde o início da crise sanitária. Outros 61.706 estão em investigação no Ceará.

Internações no Ceará

As internações em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 está próxima do limite no Ceará, com 95,79% de ocupação. Já 82,75% das enfermarias estão ocupadas.

Ao todo, 560 pessoas com a doença estão sendo atendidas em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 250 estão em máscara reservatório e 98 em ventilação mecânica.

Vacinação no Ceará

O Estado vacinou 416.224 pessoas do grupo prioritário desta etapa contra a Covid-19. Destas, 168.419 receberam a segunda dose do imunizante, de acordo com o Vacinômetro, atualizado às 12h desta segunda-feira pela Sesa.

A vacinação começou no Ceará no dia 18 de janeiro, após a chegada da primeira remessa de 229,2 mil doses da CoronaVac. Em 23 de janeiro, chegou um segundo lote de imunizantes, com 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Em 25 de janeiro, chegou novo carregamento com 33,2 mil imunizantes da CoronaVac — vacina que também veio no quarto lote, com 115 mil doses, em 6 de fevereiro. Já o quinto e o sexto lotes chegaram no último dia 24 de fevereiro. O sétimo lote chegou com 115,6 mil doses. Já o oitavo teve 109.800 - todas CoronaVac.

Veja o raio-x da vacinação no Ceará

Total de doses recebidas: 695.200

Estoque reserva: 49.160

Número de pessoas vacinadas: 416.224

Quantos receberam a segunda dose: 168.419

Tempo de campanha: 55 dias

Média de vacinados por dia: 7, 5mil

Tamanho do primeiro grupo prioritário: 619.576 pessoas, entre idosos e profissionais de saúde

Total a ser vacinado no Estado (grupo prioritário): 2.894.433