Após ver filha e marido serem levados por enchente, mulher fica mais de 24h agarrada em poste no RS

Em mais um triste episódio da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul desde o fim de abril, uma mulher ficou mais de 24 horas agarrada em um poste à espera de socorro no Vale do Taquari, entre os dias 2 e 3 de maio. Ela foi resgatada de barco por voluntários que atuavam na região. A história de Keide Wendt foi contada no Fantástico deste domingo (19).

Keide conta que, no dia 1º deste mês, estava em casa com o marido, Fabrício, e a filha, Manuella, de 11 anos, quando as águas do rio começaram a inavdir a casa. "Era uma pressão horrível. O rio, em vez de fazer a curva, ia direto na nossa casa", contou a gaúcha à TV Globo.

Os três, então, subiram pela laje de concreto da residência e decidiram se jogar na água, na tentativa de alcançar duas árvores altas que estavam próximas.

"Nós nos jogamos no meio das árvores. Ele ia numa e eu ia tentar na outra. E aí, quando ele foi, com a minha menina, a onda veio e jogou ele pro outro lado Depois eu não os vi mais, só vi os dois se separando", contou Keide, muito emocionada.

Antes de pularem na água, a mulher conta que se despediu da família. "Nós três nos abraçamos e eu disse 'eu amo vocês muito'", lembrou.

O corpo de Manuella foi encontrado na última quinta-feira (16), embaixo de entulhos carregados pelas águas. O marido de Keide, Fabrício, continua desaparecido.

Atualmente, a sobrevivente está abrigada em uma casa em Venâncio Aires, com os pais, um irmão, a filha mais velha, sobrinhas e um vizinho.