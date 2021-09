Vale começa a resgatar 39 trabalhadores presos em mina subterrânea no Canadá

A Vale informou que os 39 trabalhadores presos em uma mina subterrânea Totten em Sudbury, Ontário, no Canadá, começaram a resgatados na noite dessa segunda-feira (27), um dia após o incidente. Segundo a mineradora brasileira, não houve feridos e o grupo teve acesso a comida e água.

"A equipe de resgate alcançou os mineiros e começou a evacuá-los por uma saída secundária através de um sistema de escadas", frisou a empresa em um comunicado.

A porta-voz da Vale, Danica Pagnutti, disse à Rádio Canadá que um equipamento pesado colidiu com o elevador e causou o acidente. No entanto, ela ressaltou que "ninguém estava no sistema de transporte principal" quando o acidente ocorreu.

'Levará tempo'

"Sabemos que a operação de resgate levará tempo e estamos aliviados em saber que não há feridos", ponderou no Twitter Doug Ford, primeiro-ministro de Ontário, província onde está localizada a mina.

Todas as operações da mina de Totten, em Sudbury, estão paralisadas desde o último domingo (26), e a Vale garantiu que realizará uma avaliação antes de retomar a produção.

A mina havia sido fechada em 1972, mas foi reaberta pela Vale em 2014. Durante os primeiros seis meses de 2021, cerca de 3.600 toneladas de níquel refinado foram extraídas.

