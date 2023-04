Touradas com pessoas que tenham nanismo são proibidas na Espanha

Uma lei que proíbe espetáculos de "anões toureiros" foi aprovada pelo Parlamento da Espanha nesta quinta-feira (27). Todos os espetáculos considerados degradantes para pessoas portadoras de deficiência também foram proibidos.

O novo código, apoiado pelos dois lados do espectro político - direita e esquerda - define que: "Ficam proibidos os espetáculos ou atividades recreativas com o uso de pessoas portadoras de deficiência ou esta circunstância para provocar no público ridicularização, escárnio ou zombaria".

Apesar da norma possuir um caráter geral, a tentativa é de afetar, em particular, os espetáculos cômicos de touradas com pessoas com nanismo, que persistem, em especial durante as festas de padroeiros, mesmo com um decréscimo em sua popularidade.

Manifestação

O texto também prevê que "as pessoas portadoras de deficiência participarão dos espetáculos públicos e atividades recreativas, englobando as touradas, sem discriminações nem exclusões".

O impedimento de eventos do tipo acontecerem resultou em protestos de profissionais do setor, muito tradicional no país.

Grupos como o "Diversões na arena e seus anões toureiros" consideram que a lei os priva de um meio de subsistência e defendem que sua atividade é como qualquer outra de tauromaquia. "Somos toureiros, somos artistas, chega de proibições", publicou esta semana o grupo nas redes sociais.

O Comitê Espanhol de Representantes de Pessoas com Deficiência (Cermi), um dos promotores da proibição, já havia conseguido nos últimos meses o cancelamento de alguns eventos. Após a suspensão de um espetáculo, no mês de janeiro, a Associação de Displasias Ósseas com Nanismo da Espanha (ADEE) emitiu um comunicado onde descrevia tais momentos como "vexatórios e decadentes, voltados ao escárnio e zombaria".

"Este espetáculo cômico não é inócuo. Perpetua a imagem das pessoas com acondroplasia como seres jocosos e risíveis que só servem para isso", concluiu.