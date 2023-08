Stalker de Drew Barrymore é preso em frente a casa da atriz em NY; homem a assustou em evento

Um homem foi preso, na última quarta-feira (23), ao chegar a casa da atriz Drew Barrymore, em Southampton, em Nova York. Segundo o jornal New York Post, Chad Michael Busto teria passado de casa em casa do bairro de Southampton procurando a residência da estrela.

Conforme o jornal, após encontrar a propriedade de R$ 6 milhões da atriz, Busto subiu alguns degraus do lado de fora antes de ser detido pela polícia. Aparentemente, Drew não estava em casa no momento do incidente.

De acordo com a publicação, Chad possui uma extensa ficha criminal, com acusações de crimes de invasão criminosa de propriedade, resistência à prisão, exposição indecente e assédio, que se espalharam por diversos estados norte-americanos desde 1999.

Ele também já teria sido banido de fóruns online após acusações de stalkear, assediar sexualmente e ameaçar outros usuários. Além de Drew Barrymore, o stalker já teve obsessões por Amber Heard e Angelina Jolie.

SUSTO RECENTE

Um vídeo, gravado na última segunda-feira (21), mostra o momento em que Drew foi surpreendida, enquanto entrevistava a cantora e atriz Reneé Rapp no 92NY, em Manhattan. Na ocasião, Busto, que estava na multidão lotada, correu até o palco e gritou para Drew: “Você sabe quem eu sou, preciso te ver em algum momento enquanto estiver em Nova York”.

Após a aproximação inesperada, seguranças interviram e retiraram Busto para fora do local, mas ele não foi preso. Durante o acontecido, Drew e Reneé Rapp aguardaram no palco até o rapaz ser retirado para, em seguida, darem prosseguimento a conversa.