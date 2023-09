Pelo menos 100 pessoas morrem em incêndio durante festa de casamento no Iraque

Pelo menos 100 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incêndio em uma festa de casamento no Iraque. O número de vítimas foi divulgado pela agência estatal de notícias

O caso ocorreu na província de Nínive, no norte do país, na manhã de quarta-feira (27) pelo horário local - noite de terça-feira (26) no Brasil.

Assuntos relacionados

Ainda não há informações sobre a causa do fogo. Imagens mostram equipes dos bombeiros e do exército no local trabalhando no resgate dos feridos.

Legenda: Câmara fria é utilizada para recolher corpos de vítimas de incêndio em festa de casamento no Iraque Foto: ZAID AL-OBEIDI / AFP

Um carro frigorífico foi colocado no local para recolher os corpos das vítimas. Ainda não há informações sobre a identidade dos mortos e feridos.